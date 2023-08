Dickes Minus: Katerstimmung im steirischen Handel

Ein Blick auf die Halbjahresbilanz der einzelnen Branchen zeichnet ein Bild mit vielen Schattierungen. So erreichte etwa der Blumenhandel ein Plus von beachtlichen 8,7 Prozent, bei Uhren und Schmuck gab‘s dafür ein Minus von 0,7 Prozent - bei Elektrogeräten und Möbel ging der Umsatz sogar um 7,8 Prozent zurück. Der Absatz in dieser Branche brach sogar um knapp 23 Prozent ein. Auch im Lebensmittelhandel wurde um 4,3 Prozent weniger verkauft. Insgesamt verzeichnete der EInzelhandel ein Absatzminus von 4,8 Prozent.