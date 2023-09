20-jährige Studentin hält ihre Mitbürger fit!

Lena Eibenberger aus Lunz am See im Bezirk Scheibbs sorgt dafür, dass ihre Mitmenschen fit bleiben. Derzeit studiert die 20-Jährige Mathematik und Sport in Wien. Nebenbei ist sie als Obfrau für rund 450 Mitglieder beim Laufverein SV Strigl verantwortlich. Dank ihr geht heuer erstmals ein Silvesterlauf in Lunz über die Bühne.