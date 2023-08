Kritik an Xavi: „Nicht so, wie es sein sollte“

In den bislang drei Auftritten gelang dem Polen ein Treffer - für einen Torgaranten seines Kalibers eine magere Ausbeute. Gegenüber der spanischen Zeitung „Mundo Deportivo“ klagte Lewy nun über die Spielausrichtung in der Offensive: „Wir sind Barca und von uns wird nicht nur erwartet, dass wir gewinnen, sondern auch guten Angriffsfußball spielen. In letzter Zeit lief es nicht so, wie es sein sollte, also haben wir darum gekämpft, uns in den Spielen mehr Chancen zu erspielen."