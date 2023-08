„Bei vielen Mitarbeitern ist ein echter Frust da“

Maßnahmen, die die Belegschaft in den Spitälern entlasten sollen, hat Franz Harnoncourt, Chef der Gesundheitsholding (OÖG), am Mittwoch in der „Krone“ präsentiert. Der Betriebsratschef des Kepler Uniklinikums (KUK) in Linz, Helmut Freudenthaler, sieht die Pläne kritisch.