Therapiezentrum für gefährliche Verbrecher geplant

Seit dem Mord an einer Frau am Wiener Brunnenmarkt 2016 steigt die Anzahl an Einweisungen in den Maßnahmenvollzug. Mittlerweile platzt er aus allen Nähten. Eine aktuelle Reform soll zur Reduktion neuer Fälle beitragen, doch das Problem bleibt dennoch bestehen. Mehr Plätze für Eingewiesene werden benötigt.