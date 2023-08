Gegner knickt um: Alcaraz profitiert von Aufgabe

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist zum Auftakt der US Open nach einem kurzen Arbeitstag locker in die zweite Runde eingezogen. Der topgesetzte Spanier profitierte am Dienstagabend in New York beim Stand von 6:2 und 3:2 nach 58 Minuten von der Aufgabe seines deutschen Gegners Dominik Koepfer.