Steyrer Bademeister ist nach Tritt seinen Job los

Tritt gegen den Rücken

Warum die Situation so eskaliert ist, wird sich möglicherweise nie zweifelsfrei klären lassen. Außer das Opfer meldet sich doch noch, wovon niemand mehr so wirklich ausgeht. Denn der Vorfall hatte sich bereits am 13. August abgespielt, also vor mittlerweile mehr als zwei Wochen. Damals stand der junge Mann als Letzter am Sprungturm. Er konnte oder wollte aber nicht hinunterspringen, daraufhin kletterte der Bademeister nach oben und half nach.