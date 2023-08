So trat Bademeister jungen Mann vom 10-Meter-Turm

Bursche hält sich an Geländer fest

Doch nun tauchte ein Video von dem irritierenden Zwischenfall auf, und das zeigt einen anderen, noch viel schlimmeren Sachverhalt. In der kurzen Sequenz, die der „Krone“ vorliegt, ist zu sehen, wie sich der Gast am Geländer festhält. Der Bademeister drückt seinen Fuß in den Rücken des Mannes, der wenig später loslässt und zehn Meter in die Tiefe fällt. Ehe er im Wasser aufschlägt, hält sich der Badegast noch die Nase zu.