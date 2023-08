„Jetzt habe ich schon ein mulmiges Gefühl im Bad“

Tritt vom Turm ein absolutes No-Go

Miriam Mitterhauser sagt, dass Bademeister Vertrauenspersonen darstellen: „Für mich ist es ein absolutes No-Go, dass so etwas passiert ist.“ Sebastian Fürst (20) aus Neuhofen an der Krems meint: „Die Reaktion war nicht okay, bei zehn Metern kann viel passieren.“ Er gibt aber zu bedenken, dass man nicht weiß, ob der vom Turm-Getretene provokant oder sogar beleidigend war.