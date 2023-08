Warum ein Urlaub am Bauernhof so attraktiv ist

Erklärung für Preiserhöhung erwartet

Viele Urlauber sind mittlerweile Stammgäste, die durch ihre Treue für die Betriebe von besonderer Bedeutung sind, doch auch diese klagen über die Teuerungen, nehmen sie aber unter einer Bedingung dennoch in Kauf. „Preiserhöhungen sind in Ordnung, solange sie mit Verbesserungen begründet werden. Veränderungen werden wertgeschätzt, ob es eine neue Dekoration ist oder eine große Investition am Hof“, so der Tenor der Gastgeber.