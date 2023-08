Jeder Vierte glaubt an Regierung „geheimer Mächte“

Studie zu Wissenschaftsskepsis in Österreich

Erst am Montag war eine ähnliche Studie des IHS in Österreich präsentiert worden. Dabei lag der Fokus allerdings auf das Vertrauen in die Wissenschaft. Dabei fanden die Meinungsforscher heraus, dass jeder zehnte Österreicher Wissenschaft komplett ablehnt. Dieser Wert ist in den vergangenen Jahren weitgehend gleich geblieben, wie unterschiedliche Umfragen zeigen.