Was 4000 Staatsverweigerer in Österreich wollen

Sie nennen sich Staatsverweigerer, Souveränisten, Selbstverwalter, Reichsbürger oder „Freeman on the Land“. Meist haben die Bezeichnungen ihren Ursprung in den USA (Sovereign Citizens) - und dort im Zusammenhang mit bewaffneten „Militia“-Truppen oder militanten Preppern. LEtztere sind Menschen, die sich auf ein Blackout oder gar den Weltuntergang vorbereiten und sich verschanzen. Einen niedrigsten gemeinsamen Nenner haben die Truppen aber.