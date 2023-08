Jeder Zehnte lehnt Wissenschaft komplett ab

Polaschek will Vertrauen jetzt stärken

Starkbaum empfiehlt einen Austausch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Bevölkerung auf Augenhöhe, um Berührungsängste zu nehmen. Dieses Engagement solle auch für die Wissenschaftskarriere angerechnet werden. Polaschek kündigte innovative Projekte an, „um die Menschen über den Schulbereich hinaus quer durch die gesamte Gesellschaft mehr noch positiv mit der Welt der Wissenschaft zu konfrontieren, um das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken und damit auch das Vertrauen in die Demokratie.“ Wissenschaft müsse in das Alltagsleben aller Menschen gebracht werden.