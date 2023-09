H&M entführt auf Reise durch opulente Romantik

Opulenz, aber gedeckte Farben

Den aufregenden und opulenten Schnitten stehen gedeckte Farben gegenüber. Leggings, Oversize-Oberteile und Stücke mit Rüschen an den Säumen kommen vor allem in Schwarz, Silber, in Erd- und Weißtönen daher. So ist die Kollektion nicht zuletzt dank des Einsatzes von glattem Kunstleder und dekorativer Details sowohl klassisch als auch opulent - und somit perfekt nicht nur fürs Büro, sondern auch für die Party.