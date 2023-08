Finanz-Razzien rund um Kärntner Seen

Im Visier der jüngst ausgerückten Fahnder der Finanzpolizei: Gastronomie- und Hotelbetriebe rund um Kärntens Seen. 40 an der Zahl erhielten im Zuge der Schwerpunktaktion unangemeldeten „Besuch“ - und dies großteils mit sehr unangenehmen, kostspieligen Folgen! Allein in Sachen illegaler Beschäftigung, Schwarzarbeit, hatten die Beamten alle Hände voll zu tun.