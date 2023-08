Tankbetrüger war auch ein dreister Schoko-Dieb

„Ich habe in der Zeit viel gepfuscht und hatte einen hohen Spritverbrauch. Es tut mir aber leid, was ich gemacht habe“, gestand der 37-Jährige, über den schließlich acht Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe von 1200 Euro verhängt wurden. Der Slowake, der bereits vor Jahren wegen eines Diebstahls ein Aufenthaltsverbot in Österreich ausgefasst hatte, nahm das Urteil an – es ist aber noch nicht rechtskräftig.