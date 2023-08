Elton John musste nach Sturz ins Krankenhaus

Elton John musste die Nacht von Sonntag auf Montag im Krankenhaus verbringen, wie die „Daily Mail“ unter Berufung auf einen Sprecher der Musiklegende berichtete. Wegen eines Sturzes in seiner Villa in Nizza musste der 76-Jährige in der orthopädischen Abteilung des Prinzessin-Grace-Spitals in Monaco behandelt werden.