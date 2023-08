Mehrere Fahrradstürze in Reith im Alpbachtachtal

Alle drei Fahrradunfälle ereigneten sich unabhängig voneinander zwischen 10 und 11.40 Uhr in Reith im Alpbachtal. Vor einer scharfen Rechtskurve im Bereich Reither Kogel kam ein talwärts fahrender deutscher Radfahrer (23), mit seinem Rennrad ins Schleudern. Grund dürfte die nasse Fahrbahn gewesen sein. Er stürzte in der Folge über die dortige Böschung und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf. Der Deutsche wurde mit erheblichen Verletzungen von der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert.