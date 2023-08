Pkw-Fahrer kommt auf Gegenfahrbahn: drei Verletzte

Schreckmomente in Reith bei Seefeld: Warum der Deutsche (28) mit seinem Pkw am Sonntag gegen 12.40 Uhr im Tiroler Reith bei Seefeld auf die Gegenfahrbahn gekommen ist, ist noch vollkommen unklar. Er kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines anderen Deutschen (86). Beide Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin (82) des 86-Jährigen wurden dabei verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.