Teamchef Rangnick sah Liefering leiden

Vieles, was Rang und Namen im Red-Bull-Kosmos (gehabt) hat, wohnte am Freitagabend Lieferings Heimspiel in der 2. Liga gegen Ried bei. Teamchef Ralf Rangnick war ebenso gekommen wie der scheidende Sportboss Christoph Freund, dessen Nachfolger Bernhard Seonbuchner, Chefscout Johann Eder und Gerhard Struber, der Coach des Serienmeisters.