„Wenn das Bad zu bleibt, wird es kritisch“

Rund 100.000 Euro nimmt Salzburg dafür jährlich in die Hand, stellt die Trainer und übernimmt die Koordination. Insgesamt sieben Stunden während der Unterrichtszeit sind für die Kurse vorgesehen. Auch die Anreise mit den Öffis wird von der Stadt übernommen. Durch das geschlossene Bad müssen die Schulen auf das AYA-Bad und eventuell das Becken in der Mittelschule in Taxham ausweichen. Noch glaubt Auinger, dass die Kurse abgewickelt werden können.