Kurz und heftig: Unwetter ließ Brücke untergehen

Mehrere Gewitterfronten sollen in den kommenden Tagen über Tirol ziehen. Einen Vorgeschmack auf die heikle Wettersituation bekamen die Bewohner von Assling in Osttirol Donnerstag am frühen Abend zu spüren. Dort ging ein kurzes, aber ungewöhnlich heftiges Gewitter nieder und richtete großen Schaden an.