Gewinnspiel: Zum Geburtstag zu den Seern!

Mit dabei sind an diesem besonderen Abend: Die Seer mit ihrem aktuellen Programm, dem letzten vor ihrer großen Abschiedstournee, die sie für das kommende Jahr angekündigt haben. Weiters mit dabei: Meilenstein, die Partyband rund um Frontman Heli Brunner. Und last not least: Marco Ventre, der beliebte Kärntner Entertainer mit seiner Band.