6,5 Kilo Kokain von der Polizei sichergestellt

Das richtige Näschen bewiesen die Ermittler der Außenstelle Zentrum/Ost des Landeskriminalamtes Wien in der Vorwoche bei einem Einsatz in Parndorf. Gemeinsam mit der Spezialeinheit Cobra und einem Observationsteam gelang am Vormittag des 15. August direkt am Hotelparkplatz vor dem Pannonia Tower, nur unweit des Designer Outlets, die Festnahme dreier Suchtgifthändler.