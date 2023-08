Millionen-Gewinne bei der EVN erhitzen die Gemüter

Dabei stoßen die anderen beiden Regierungsparteien ins selbe Horn: „Die Dividende muss an die Endkunden ausgeschüttet werden“, fordert der freiheitliche Klubchef Reinhard Teufel. Rekordgewinne für den Konzern und Rekordpreise für die Kunden, das dürfe es in Niederösterreich nicht geben. „Wenn die EVN ihre Preise in Südosteuropa senken kann, dann muss das im eigenen Land gefälligst auch möglich sein.“