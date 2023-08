Arbeiter von 250 Kilo schwerem Reifen getroffen

Reifen fiel ebenfalls zu Boden

Der zuletzt auf die Ladefläche gehobene, 250 Kilo schwere Trakorreifen fiel ebenfalls von der Ladefläche und traf den am Boden liegenden Arbeiter. Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt. Der 54-Jährige wurde vor Ort von drei First Respondern, der Besatzung eines Rettungswagens und der Crew des Rettungshubschraubers C 11 erstversorgt und anschließend ins Klinikum Klagenfurt geflogen.