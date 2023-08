Baby-Salamander erkunden nun die weite Welt

Nach einer dramatischen Rettungsaktion zogen leztes Jahr über Nacht 31 kleine Baby-Salamander ins Haus für Natur in St. Pölten ein. Das Muttertier war zuvor von einem Traktor überrollt worden. Seitdem wurde die gerettete Schar an Jungtieren liebevoll aufgepäppelt. „Die Jungen gedeihen prächtig und fressen brav“, so Tierpflegern Albert Gruber im Februar beim Besuch der „Krone“.