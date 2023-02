31 kleine Baby-Salamander in St. Pölten gerettet

Liebevoll aufgepäppelt werden 31 Baby-Salamander derzeit im Museum NÖ in St. Pölten. Nachdem das Muttertier im Waldviertel von einem Traktor überfahren worden war, war schnelles Handeln gefragt. Noch an Ort und Stelle wurden die kleinen Feuersalamander mithilfe eines Tierarztes auf die Welt „geholt“. Nach dem schwierigen Start ins Leben werden sie seitdem von den Fachleuten in St. Pölten gehegt und gepflegt. Denn was viele nicht wissen: Das Haus für Natur besitzt eine europäische Zoo-Genehmigung. Über 40 einheimische Tierarten - von Ameisen über Eidechsen bis hin zu Schlangen - sind hier beherbergt. So ist neben den fünf ausgewachsenen Feuersalamandern nun auch die gerettete Schar von Jungtieren (vor Blicken abgeschirmt) hier zu finden.