Britney zeigt sich nach Ehe-Aus völlig verliebt

Hinter der 41-Jährigen liegen schwere Tage: Am 16. August reichte ihr Noch-Ehemann nach 14 Monaten Ehe die Scheidung ein. Sowohl der Fitnesstrainer, als auch die Sängerin äußerten sich bereits zum Liebes-Aus auf Instagram. „Sechs Jahre sind eine lange Zeit und ich bin ein bisschen schockiert“, schrieb Spears in einer Botschaft an ihre Fans - und weiter: „Ich konnte den Schmerz nicht mehr ertragen.“