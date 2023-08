Nach Todesserie auf S 4 ist Ministerin unter Druck

Sicherheitsgipfel mit Ministerin

Seit Monaten warten die Verkehrsreferenten zweier Bundesländer auf einen entsprechenden Termin bei der grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler. Nachdem sie – wie berichtet – mit ihrer fragwürdigen Tattoo-Aktion auf dem St. Pöltner Frequency für das Klimaticket geworben hat, dürfe es nun endlich so weit sein. Wie die „Krone“ erfuhr, treffen sich die Verantwortlichen aus Niederösterreich und dem Burgenland am Freitag mit Vertretern der ASFINAG in Gewesslers Büro. Freilich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie dort zu hören ist.