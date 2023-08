Frequency: Gewessler wirbt für Klimaticket-Tattoos

Nicht nur SPÖ-Chef Andreas Babler hat am Wochenende das Frequency-Festival in St. Pölten besucht, auch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) fand sich am Donnerstag dort ein. Allerdings weniger zum Feiern, sondern um für eine Tattoo-Aktion zu werben. Wer sich am Festival ein Klimaticket-Motiv stechen lässt, bekommt das Öffi-Ticket für ein Jahr gratis. Die Ministerin selbst entschied sich allerdings für ein „Fake-Peckerl“.