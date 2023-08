Durchstarter Kamrad: „Man braucht auch viel Glück“

Das Prinzip steht

Wie all seine Idole fühlt sich Kamrad in der englischen Sprache wohler. „Ich schreibe auch Songs auf Deutsch, aber eher für andere Künstler. Wenn ich selbst auf Deutsch singe, fühle ich mich etwas nackt und nicht unbedingt wohl. Ich habe schon als kleines Kind englische Texte der Beatles nachgeahmt, ohne überhaupt die englische Sprache gesprochen zu haben. Meine Soundwelt war schon immer damit konnotiert und deshalb bin ich schlussendlich auch dort geblieben.“ Ende Juni veröffentlichte er seine neue EP „Not Good At Playing Love Songs“. Das Prinzip Singles-EP-Singles will er bis auf Weiteres beibehalten. „Ich finde es schon gut, dass man heute nicht mehr sechs Monate warten muss, bis man ein ganzes Album hat. Insofern ist in die Richtung voraussichtlich auch nichts geplant.“ Mit den reinen Singles wie „Never Get Older“ oder „I’m Done“ hat er aber auch so ausreichend Erfolg.