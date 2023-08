Laudas Rennkollege am Neustifter Kirtag bestohlen

„Ich war mit einem Freund gemeinsam unterwegs, habe den Elektro-Behindertenroller bei der Strehlgasse nur kurz aus den Augen gelassen, weil ich ihn in dem Trubel nicht mitnehmen konnte. Kurz darauf wurde er mir entwendet“, erzählt er sichtlich noch immer geschockt von so viel Dreistigkeit. „Ich habe natürlich eine polizeiliche Anzeige gemacht, aber mein Hauptproblem ist, dass es für mich seither wahnsinnig beschwerlich ist mobil zu sein. Und so schnell nachkaufen kann man das auch nicht. Also würde ich darum bitten, ob vielleicht ein ,Krone‘-Leser etwas gesehen hat!“, sagt er und wirkt dabei sichtlich enttäuscht von so manchem Mitmenschen.