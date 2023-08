Donaucity glüht: Warum da nichts zu machen ist

Sie hätte das zweite Zentrum Wiens werden sollen - ein lebendiges Viertel mit Wohnraum, Kultur, Geschäften und Lokalen. Als Stadt in der Stadt sozusagen. Doch vieles fehlt in der Donaucity noch immer. Woran es hier allerdings nicht mangelt, sind riesige, versiegelte Betonflächen. Es gibt kaum bis wenig Begrünung. Nur glühenden Asphalt, so weit das Auge reicht.