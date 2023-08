Kabelriss: Kinder in Gondel über Abgrund gefangen

In Pakistan haben sich Spezialeinheiten auf eine höchst riskante Rettungsmission an einer Seilbahn vorbereitet. Im bergigen Norden in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa kreiste ein Militärhubschrauber nahe einer Gondel, in der sechs Kinder und zwei Erwachsene gefangen waren, wie die Polizei mitteilte. Laut Armee sollen sich nun Spezialkräfte zu der Gondel abseilen, die nur noch an einem Stahlseil hing. Der Vorfall ereignete sich im Distrikt Battagram über einer tiefen Schlucht.