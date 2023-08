Wels weiter top - Voitsberg bleibt Überraschung

Auch in der vierten Runde bleibt die SPG Wels makellos! Die Sulimani-Elf feiert einen 4:2-Heimsieg über Allerheiligen. Ebenfalls weiter gut in Schuss präsentiert sich Aufsteiger Voitsberg - 2:1-Erfolg in Gleisdorf. Im Video gibt es die Zusammenfassung der Regionalliga Mitte.