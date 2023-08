„Digitaler Stall“ für viele Bauern noch Neuland

Hilfe durch Künstliche Intelligenz

Künftig soll aber auch bei der Arbeit im Stall, am Feld oder in der Direktvermarktung die Digitalisierung aktiv vorangetrieben werden. „85 Prozent der Landwirtschaften in Tirol werden von nicht hauptberuflichen Bauern betrieben. Durch neue Technologien ergeben sich aber große Chancen, die man nützen sollte“, sind sich Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Staatssekretär Florian Tursky (beide ÖVP) einig. So sei etwa im Ackerbau „Precision Farming“, also zielgerichtete Bewirtschaftung, ein Thema. „Künstliche Intelligenz könne hier etwa helfen, ein Feld zu scannen und dabei Unkraut präzise zu erkennen und gezielt zu bekämpfen“, erklärt Tursky. Im Stall wiederum können etwa Transponder, Melk- oder Fütterungsroboter Landwirte gut unterstützen.