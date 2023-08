Luftiger Arbeitsalltag über den Dächern von Graz

„Auf den Dächern von Graz den Sonnenaufgang sehen - so schön hat man es in keinem anderen Beruf!“ Ihr Traumberuf Rauchfangkehrer wurde der 21-jährigen Melanie Tappler quasi in die Wiege gelegt. Auch ihr Vater, Onkel und ein Cousin sind in der Branche tätig. Eigentlich wollte sie ja nach der Matura studieren, „doch mittlerweile macht es mir so viel Spaß, dass ich dabei geblieben bin“.