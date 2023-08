Postcity: 10 Kilometer Kabel für 400 Bildschirme

Sag niemals nie! Das Medienfestival Ars Electronica, das am 6. September startet, findet heuer noch einmal in der Postcity statt. Das ehemalige Postverteilerzentrum am Linzer Hauptbahnhof, das leer steht, ist eine „Traumlocation“ mit großen Herausforderungen, wie sich beim „Krone“ Lokalaugenschein zeigt.