Goldene Nica für einen Stoff zur Erinnerung

Nicas und Anerkennungen

Für dieses Werk im Grenzbereich von Analogem und Digitalem wird Höglinger nun am 7. September in der Gleishalle bei der Award Ceremony mit der Nica ausgezeichnet. Ihr Werk wird während des Festivals zusammen mit weiteren Einreichungen in der Kinder- und Jugendkategorie in der Postcity zu sehen sein. Benjamin Hölzl aus Kaltenberg, Bezirk Freistadt etwa bekommt eine Anerkennung für einen selbstentwickelten Snackautomaten. Insgesamt werden acht Anerkennungen bei den jungen Talenten nach Oberösterreich gehen.