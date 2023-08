BMI startet mit neuer Kampagne in den Herbst

Neue Untersuchung

Eine vor kurzem veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchung zum Thema „Tötungsdelikte an Frauen“, die durch das Institut für Konfliktforschung durchgeführt wurde, unterstreicht die Notwendigkeit der Kampagne. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) wies auf den Stellenwert von Gewaltschutz in ihrem Ressort wie auch in der Bundesregierung hin: „Seit Beginn meiner Amtszeit haben wir das Frauenbudget mehr als verdoppelt, für das Jahr 2023 stehen 24,3 Millionen Euro Budget zur Verfügung.“ Mit den Mitteln konnten laut Raab unter anderem Gewaltschutzzentren ausfinanziert, wie auch die Budgets der Frauen- und Mädchenberatungsstellen aufgestockt werden.