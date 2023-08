Pflegekräfte aus Tunesien schließen Personallücken

Intensive Schulungsphase

In den letzten zwei Wochen wurde die kleine Gruppe intensiv für ihre Einsätze in den Abteilungen Chirurgie, Innere Medizin sowie am Kinderzentrum geschult, aber auch auf das Leben in der Steiermark vorbereitet. Deutsch sprechen die Pflegekräfte schon gut, bei einem speziellen Kurs wurde noch einmal gezielt die Kommunikation mit den Patienten geübt.