Russische Sonde „Luna-25“ auf dem Mond zerschellt

Herber Rückschlag für Mondprogramm

Das Aufsetzen auf dem Mond war ursprünglich für kommenden Montag geplant. „Luna-25“ war Teil des russischen Mondprogramms, das die Errichtung einer eigenen Raumstation auf dem Himmelskörper bis 2040 vorsieht. Die Sonde startete vor mehr als einer Woche ins All und trat am vergangenen Mittwoch in die Umlaufbahn des Mondes ein. Seitdem suchte der 1800 Kilogramm schwere Flugkörper russischen Angaben zufolge nach einem geeigneten Landeplatz. Doch am Samstag geriet das Flugobjekt außer Kontrolle und in eine unvorhergesehene Umlaufbahn. Eine Kommission soll nun die Absturzursache ermitteln.