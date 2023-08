27-Jähriger brach 15 Mal in Villach ein

Im Zeitraum von 20. Juni bis 18. August brach er dort Kassenladen auf und stahl daraus mehrere Tausend Euro. Dass er bei den Coups von einer Überwachungskamera gefilmt werden könnte, damit hatte der Staatsangehörige der Russischen Föderation wohl nicht gerechnet. Am Freitag klickten für den Mann an der Wohnadresse seiner Eltern in Villach die Handschellen.