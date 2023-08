William & Charlotte wünschen „Löwinnen“ alles Gute

„Sind stolz auf euch“

„Es tut uns so leid, dass wir nicht dabei sein können“, sagte Prinz William. Das Match findet in Sydney statt. „Wir wünschen euch alles Gute und sind wahnsinnig stolz darauf, was ihr erreicht habt und dass ihr so viele Menschen inspiriert“, richtet der Thronfolger seine Worte an die Fußballerinnen. Prinzessin Charlotte, mit einem Fußball am Schoß, schließt mit „Viel Glück, Lionesses!“