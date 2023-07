So lieb kasperte Charlotte mit Mama Kate herum

So ein Wimbledon-Debüt ist schon etwas Aufregendes. Das konnte man am Sonntagnachmittag auch Prinzessin Charlotte ansehen. Vor dem Match zwischen Novak Djokovic und Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz zeigte sich die Achtjährige an der Seite von Prinz William und Prinzessin Kate sowie Bruder Prinz George, der ja im letzten Jahr zum ersten Mal dabei gewesen war, noch ein bisschen schüchtern.