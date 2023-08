Wirtin wurde überfahren: Pärchen vor Auslieferung

Die 16-Jährige aus Graz und ihr ein Jahr älterer Freund hatten mit dem Wagen der Mutter des Mädchens eine Spritztour unternommen. In Linz gingen sie in ein Asia-Restaurant essen, wollten aber die Rechnung von 50 Euro nicht bezahlen, sondern abhauen. Die Besitzerin und ein Mitarbeiter bekamen das mit und verfolgten die beiden Zechpreller zu Fuß. Wenige Meter vom Lokal entfernt, stieg das Pärchen in ein Auto. Die Chefin wollte das Duo am Wegfahren hindern, als die Lenkerin auf das Gaspedal stieg und die Wirtin mit beiden Reifen der rechten Fahrzeugseite überfuhr. Die Täter ließen die schwer verletzte Frau auf der Straße liegen.