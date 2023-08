An vier Tagen kann man wieder freie Öffi-Fahren

Am 9. September zum Tag des Sports am Residenzplatz

„Wie viele Schritte schaffst du? Der Tag des Sports lädt dazu ein, das Auto einmal in der Garage stehen zu lassen. Egal, ob du bequem mit unseren kostenfreien öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchtest, sportlich mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß unterwegs bist - alle Salzburgerinnen und Salzburger sind am 9. September ab 12 Uhr zum Tag des Sports herzlich willkommen! Gemeinsam mit 25 Vereinen und Verbänden werden wir den Residenzplatz mit 35 verschiedenen Sportarten zu einer Art Sport Arena verwandeln“, freut sich Sportlandesrat Martin Zauner.