Grüne Oase im Ortstzentrum bleibt Sperrgebiet

In Tragwein wird seit 2008 über den Bau eines Seniorenheims diskutiert. Noch immer liegen aber keine konkreten Pläne am Tisch. Stattdessen liegt das für die Unterkunft vorgesehene Areal in Tragwein weiter brach. Kinder dürfen die riesige Grünfläche im Herzen der Gemeinde nicht einmal betreten.