ECOWAS-Staaten für Militärintervention in Niger

EU will Sanktionen

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kündigte an, die Europäische Union werde Sanktionen gegen die Putschisten im Niger auf den Weg bringen. „Deutschland unterstützt die afrikanischen Bemühungen zur Lösung der Krise in Niger“, erklärte die Grünen-Politikerin auf dem Nachrichtendienst X, vormals Twitter. „Unser Ziel ist die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung.“ Hierzu habe sie mit Musah und auch mit US-Außenminister Antony Blinken in den vergangenen Tagen telefoniert.